Воронежские учителя получат дополнительные надбавки к зарплате за трудности, связанные с дистанционным обучением школьников. Об этом сообщает ГТРК Воронеж со ссылкой на руководителя Департамента образования, науки и молодежной политики Олега Мосолова.

Воронежские учителя получат дополнительные надбавки к зарплате за трудности, связанные с дистанционным обучением школьников. Об этом сообщает ГТРК "Воронеж" со ссылкой на руководителя Департамента образования, науки и молодежной политики Олега Мосолова.Такая мера принята для компенсации возросшей нагрузки, с которой столкнулись педагоги. Олег Мосолов отметил, что такой масштабной практики удаленного обучения в регионе еще не было. В настоящий момент воронежские власти пытаются настроить эту систему таким образом, чтобы она была удобна и школьникам, и родителям, и учителям. Доплаты педагоги получат по итогам апреля. В случае продления режима дистанционного обучения, они будут производиться и после 30 апреля.Отметим, что в Воронежской области завершать досрочно учебный год не планируют. Как считает Олег Мосолов, пока нет такой необходимости, а внеплановые каникулы вряд ли принесут пользу детям.Напомним также, что компенсационные выплаты получат также врачи, водители автомобилей скорой помощи и курьеры, работающие в условиях повышенного риска заражения коронавирусной инфекцией.