Темпы роста экономики Китая в первом квартале на фоне пандемии коронавируса резко упали. По данным Госстата страны, показатель снизился на 6,8%.

Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по второй по величине экономике мира. Согласно данным Госстата КНР, по итогам первого квартала текущего года ВВП страны упал на 6,8%, тогда как за аналогичный период 2019 года рост составил 6,4%.Как отмечает Reuters, отрицательный показатель первого квартала стал первым уходом в минус по крайней мере с 1992 года, когда Поднебесная начала обнародовать данные по росту ВВП.Аналитики, опрошенные агентством, прогнозировали, что ВВП Китая в январе-марте сократится на 6,5% по сравнению с прошлым годом. Прогнозы 57 опрошенных аналитиков варьировались от сокращения на 28,9% до роста на 4%.В предыдущем квартале, с сентября по декабрь 2019 года, экономика Китая выросла на 6%. По оценке Нацбюро статистики, падение ВВП в первом квартале по отношению к предыдущему составило 9,8%.Статистическое бюро отмечает, что страна сталкивается с огромным давлением на фоне растущей неопределенности и нестабильности в связи со вспышкой коронавируса. Кроме того, у Китая возникли новые сложности и проблемы при возобновлении работы и производства.Вторая по величине экономика в мире остановилась в начале этого года, когда Пекин ввел крупномасштабные ограничения и карантин, чтобы остановить распространение вспышки коронавируса, начавшейся в Ухане.В первом квартале розничные продажи в Китае упали на 19%. Промышленное производство за тот же период упало на 8,4%. Ранее Поднебесная также отчиталась о резком падении экспорта и производственной активности.Отдельный опрос Reuters показал, что рост ВВП Китая, как ожидается, резко замедлится до 2,5% в 2020 году. Дополнительное негативное давление на экономику КНР оказывает дальнейшее распространение коронавируса, нарушившее логистические цепочки по всему миру и значительно сократившее спрос на многие товары.