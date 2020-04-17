Из-за пандемии коронавируса, всем сейчас приходится сидеть дома. Чтобы как-то развлечь себя, находясь на самоизоляции, звезды прибегают к разным способам.

Из-за пандемии коронавируса, всем сейчас приходится сидеть дома. Чтобы как-то развлечь себя, находясь на самоизоляции, звезды прибегают к разным способам.Так, например, модель плюс-сайз Эшли Грэм балуется в фоторедакторах, искажая свои снимки. Последнее опубликованное ее фото повергло пользователей Сети в ужас.На снимке инстадива запечатлена вместе со своим мужем кинорежиссером Джастином Эрвином. Все бы ничего, вот только супруги поменялись лицами. В итоге у Эшли появилась борода, а ее усатый возлюбленный предстал в бюстгальтере.Поклонники нашли этот кадр не забавным, а, скорее, омерзительным. Ведь у обоих супругов появилась растительность на лице, а это зрелище не для слабонервных."Теперь я не смогу это развидеть!" – заявила подписчица.Напомним, Эшли и Джастин в браке уже десять лет. Совсем недавно стало известно о том, что модель плюс-сайз подарила супругу первенца, сообщает .Даже во время беременности Грэм не переставала радовать фанатов своими соблазнительными кадрами. Кроме того, инстадива продолжала активно работать, участвуя в модных показах и фотосъемках.