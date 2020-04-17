Ямал занял третье место в рейтинге регионов по количеству проведенных анализов на COVID-19 по всей России. Автономный округ уступил только Сахалинской области и Москве. Об этом сообщает ГТРК Ямал ссылаясь на данные Роспотребнадзора.

Ямал занял третье место в рейтинге регионов по количеству проведенных анализов на COVID-19 по всей России. Автономный округ уступил только Сахалинской области и Москве. Об этом сообщает ГТРК "Ямал" ссылаясь на данные Роспотребнадзора.На данный момент на Ямале действуют девять лабораторий, где проводят тесты на коронавирус. По состоянию на 16 апреля общее число проведенных анализов достигло 16125, за прошедшие сутки к этому количеству прибавились еще 922 человека.Сегодня в регионе было зафиксировано 22 новых случая коронавирусной инфекции. Таким образом, число заболевших выросло до 95 человек, сообщили в Оперативном штабе ЯНАО. Основная часть пациентов контактировала с уже заразившимися.К примеру, в Ханымее повторно обследовали порядка 300 контактных лиц, тесты оказались положительными у 10 из них. За всеми инфицированными с самого начала наблюдали врачи, все они соблюдали строгий карантин. Большинство переносит болезнь в легкой форме или бессимптомно. Несмотря на это, почти практически заболевшие из Ханымея проходят лечение в стационаре, только один человек лечится амбулаторно.