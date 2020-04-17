Яндекс организует домашнее тестирование на коронавирусную инфекцию. Для первых 10 тысяч пожилых москвичей процедура бесплатна

Компания "Яндекс" в рамках социального проекта "Помощь рядом" организует домашнее тестирование на коронавирусную инфекцию. На первом этапе пройти его смогут москвичи старше 65 лет, входящие в группу риска. Об этом Вестям.Ru сообщили в пресс-службе.Заказать тест можно на сайте проекта. На дом приедет медработник одной из лабораторий-партнеров, возьмет мазок из носа или рта и отвезет пробы на анализ. Результат будет готов через 1-3 дня.Процедура платная, однако первые 10 тысяч тестов для входящих в группу риска людей оплатит "Яндекс" в виде пожертвований в фонды-партнеры "Подарок ангелу" и "Друзья". Сделать пожертвование также может любой желающий.Чтобы записаться на тест бесплатно за счет пожертвований, нужно заполнить анкету и оставить заявку на сайте проекта help.yandex.ru. В дальнейшем, по мере роста числа тестов в лабораториях, пройти тест смогут россияне из других возрастных групп и регионов.Первыми партнерами проекта стали "АрхиМед", "Ситилаб", "Семейный доктор" и "ЛабКвест". Эти лабораторные службы используют тест-системы ЦСП, Генериум, Литех и ДНК-Технология, а также экспресс-тесты компании EMG.