Известная французская актриса Патрисия Милларде скончалась на 62-м году жизни в римской больнице. Об этом сообщил итальянский журналист Давид Маджио. Причиной смерти звезды стал сердечный ..

Известная французская актрисаПатрисия Милларде скончалась на 62-м году жизни в римской больнице. Об этом сообщил итальянский журналист Давид Маджио. Причиной смерти звезды стал сердечный приступ.Напомним, Патрисия Милларде прославилась благодаря роли судьи в сериале "Спрут". Она также сыграла в проектах "Горячий шоколад", "Крысиные бега" и "Элен и ребята", сообщает.