Известная актриса Евгения Уралова скончалась на 80-м году жизни в Израиле. Об этом сообщил Московский драматический театр имени М. Н. Ермоловой. Отмечается, что артистка длительное время ..

Известная актриса Евгения Уралова скончалась на 80-м году жизни в Израиле. Об этом сообщил Московский драматический театр имени М. Н. Ермоловой.Отмечается, что артистка длительное время боролась с тяжелым заболеванием. Дата и место прощания станут известны позднее.Напомним, Евгения Уралова снялась в фильмах "Июльский дождь", "Аты-баты, шли солдаты", а также сериале "Дети Арбата". В 1994 году ей присвоили звание "Заслуженная артистка России".