22 апреля на ТНТ состоится премьера сериала Бывшие. Впервые на телевидении будут показаны два сезона сериала. Дни.ру удалось пообщаться с артисткой Софьей Урицкой, которая сыграла в теленовелле.

22 апреля на ТНТ состоится премьера сериала "Бывшие". Впервыена телевидении будут показаны два сезона сериала. "Дни.ру" удалось пообщаться сартисткой Софьей Урицкой, которая сыграла в теленовелле.Как проводите карантин?Теперь, когда все уже перемыто, разобрано и расхламлено,пользуюсь карантином как приятной и, главное, достаточно продолжительной паузойдля того, чтобы выспаться, перечитать все купленное и, в отсутствии времени,покрывшееся пылью, належаться в ванной. Сегодня достала коробки со старымисемейными фотографиями и со слезами умиления пересмотрела. Еще котикакрестиком вышиваю, рисую пастелью.Пару советов читателям, как не поддаться тревоге и провестивремя с пользой?Я вообще-то сама тревожный элемент, что уж там. Но я себеговорю так: в данном случае (как и в большинстве других, кстати) тревогапопросту не конструктивна. Все меры во спасение уже приняты, остается толькосохранять благоразумие и ждать. Хорошо еще пить мятный и лавандовый чай.Как в борьбе с тревогами может помочь сериал "Бывшие"?Всегда истории о победе над сложностями, над проблемами, даютнадежду и вдохновение. Каждый из нас сильнее, чем сам о себе думает. Никто незнает, как оно будет дальше, но фантазии часто вместо радостного сценариярисуют драму с элементами ужасов. Почти все мы так устроены. Сериал"Бывшие" – он о сильных людях. У каждого из них своя драма, частоопускаются руки. От драмы никуда не деться. Но ужасов точно можно избежать.Таким образом, превратив все сложности в опыт, который в наших силах неповторять.Напомним, сериал "Бывшие" повествует о молодой девушке ЯнеМироновой. Она дочь очень богатых родителей. Зависимая от запрещенныхвеществ барышня попадает в центр реабилитации. В клинике она знакомится спсихологом Ильей. Специалист когда-то страдал алкоголизмом, однако смог взять себя вруки. Теперь он помогает другим вернуться к нормальной жизни. Между Яной иИльей возникает конфликт. Эта встреча навсегда изменит жизни героев.Сериал "Бывшие" будет транслироваться на ТНТ с 20 апреля в22:00 по мск. Ранее картину можно было смотреть онлайн по платной подписке на видеосервисе .