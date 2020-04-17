22 апреля на ТНТ состоится премьера сериала Бывшие. Впервые
на телевидении будут показаны два сезона сериала. Дни.ру удалось пообщаться с
артисткой Софьей Урицкой, которая сыграла в теленовелле.
22 апреля на ТНТ состоится премьера сериала "Бывшие". Впервые
на телевидении будут показаны два сезона сериала. "Дни.ру" удалось пообщаться с
артисткой Софьей Урицкой, которая сыграла в теленовелле.
Как проводите карантин?
Теперь, когда все уже перемыто, разобрано и расхламлено,
пользуюсь карантином как приятной и, главное, достаточно продолжительной паузой
для того, чтобы выспаться, перечитать все купленное и, в отсутствии времени,
покрывшееся пылью, належаться в ванной. Сегодня достала коробки со старыми
семейными фотографиями и со слезами умиления пересмотрела. Еще котика
крестиком вышиваю, рисую пастелью.
Пару советов читателям, как не поддаться тревоге и провести
время с пользой?
Я вообще-то сама тревожный элемент, что уж там. Но я себе
говорю так: в данном случае (как и в большинстве других, кстати) тревога
попросту не конструктивна. Все меры во спасение уже приняты, остается только
сохранять благоразумие и ждать. Хорошо еще пить мятный и лавандовый чай.
Как в борьбе с тревогами может помочь сериал "Бывшие"?
Всегда истории о победе над сложностями, над проблемами, дают
надежду и вдохновение. Каждый из нас сильнее, чем сам о себе думает. Никто не
знает, как оно будет дальше, но фантазии часто вместо радостного сценария
рисуют драму с элементами ужасов. Почти все мы так устроены. Сериал
"Бывшие" – он о сильных людях. У каждого из них своя драма, часто
опускаются руки. От драмы никуда не деться. Но ужасов точно можно избежать.
Таким образом, превратив все сложности в опыт, который в наших силах не
повторять.
Напомним, сериал "Бывшие" повествует о молодой девушке Яне
Мироновой. Она дочь очень богатых родителей. Зависимая от запрещенных
веществ барышня попадает в центр реабилитации. В клинике она знакомится с
психологом Ильей. Специалист когда-то страдал алкоголизмом, однако смог взять себя в
руки. Теперь он помогает другим вернуться к нормальной жизни. Между Яной и
Ильей возникает конфликт. Эта встреча навсегда изменит жизни героев.
Сериал "Бывшие" будет транслироваться на ТНТ с 20 апреля в
22:00 по мск. Ранее картину можно было смотреть онлайн по платной подписке на видеосервисе .