Пандемия COVID-19 не позволила в прошлом году широко отметить 125 - летие балета Лебединое озеро.

Пандемия COVID-19 не позволила в прошлом году широко отметить 125 - летие балета "Лебединое озеро". И это событие перенесено на 2021. Премьера в Большом театре уже в конце апреля. Вспомним и мы эту страницу истории и узнаем, какие партии мечтают танцевать сегодня юные владимирские балерины.На пуантах к большим целям. Карина Веселкова танцует с четырёх лет, готовится к поступлению в хореографическую академию. Многочасовые репетиции, жесткий график и постоянная конкуренция, таков путь балерины. Но Карину это не пугает, а наоборот мотивирует. Её мечта - стать примой.Карина Веселкова, воспитанница "Детского театра балета им. Н.В. Мадьяровой": "Я пришла, потому что это очень сильно красивый танец и он мне очень понравился.Да, это больно. Надо растягиваться, а потом будет, конечно же, не больно".Занимается Карина в Детском театра балета имени Нины Мадьяровой - бывшей ведущей солистки балета Таджикского театра. Нина Васильевна блистала на сцене в партиях Феи Света "Щелкунчик", Одетты - Одиллии "Лебединое озеро", Мирты "Жизель" и многих других. А после окончания сценической карьеры открыла первую Владимирскую балетную студию и была бессменным руководителем на протяжении 23 лет. Сейчас ее дело продолжает ученица - Юлия Батина. С балетными спектаклями она побывала в Италии, Германии и Мексике.Юлия Батина, педагог классического танца: "Я танцевала в Лебедином озере довольно много раз, потому что в тот момент, когда я работала в театре спектакль шел практически каждую неделю. Да, я танцевала там различные партии. Стояла в лебедях, танцевала па-де-труа в первом акте,венгерский танец и мазурку. Я думаю, что это один из самых сложных спектаклей для исполнения, потому что 4 акта и достаточно серьезная нагрузка, как на солистов, так и на кордебалет.Воспитанники Владимирского театра, конечно, балет "Лебединого озеро" не танцуют, но исполняют неаполитанский танец из третьей сцены.К большой сцене готовят и воспитанников Вязниковской школы балета. Они занимаются под руководством московского балетмейстера - Анатолия Емельянова.Анатолий Емельянов, художественный руководитель и балетмейстер московского театра:"Лебединое озеро П. И. Чайковского - это шедевр, который можно слушать бесконечно и смотреть бесконечно со слезами на глазам. Сложно ли ставить Лебединое озеро? Наверное, сложно, но интересно. Лебединое озеро было поставлено - это наша классика. Петипа - Иванов. Его знают во всем мире, но конечно, есть разные интерпретации этого спектакля. Например, Метью Борн. Фантастический спектакль у него получился".Интересно, что в 19 веке станцевать в первом балете "Лебединое озеро" Чайковского в Большом театре артисты отказывались, считая спектакль неперспективным. Его называли сбором "невероятных диссонансов и бесцветных невозможных мотивов". А сейчас - это не только символ русского балета, но и мировая вершина, покорить которую стремятся все танцоры.Юлия Шувалова, Александр Чунаев"Вести Владимир"