На 13:00 с улиц Владимира вывезено около 250 тонн мусора.

Во Владимире 17 апреля состоялся первый общегородской субботник, в котором приняли участие более 20 тысяч горожан. Об этом сообщили в горадминистрации.Кроме муниципальной коммунальной техники в мероприятии принимала участие техника сторонних организаций. Более 100 единиц техники занимались вывозом собранного мусора.Наибольшее число участников работали в Патриаршем саду, на Князь-Владимирской мемориальном кладбище, в парках и скверах города Владимира. Проводились работы по уборке газонов, участков вдоль участка трассы М-7, на территориях образовательных, спортивных и других муниципальных учреждений, во дворах многоквартирных домов.На 13:00 с улиц Владимира вывезено около 250 тонн мусора.Как уточнили в мэрии, вывоз продолжится. Приёмка мусора организована «до последней машины».Добавим, что в субботнике участвовали коллективы почти 700 предприятий, учреждений и организаций.