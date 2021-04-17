Выступающие делились воспоминаниями о реальных событиях из своей долгой работы в московских органах правопорядка. Вспоминали они и забавные случаи, и острые моменты, потребовавшие быстрой реакции...

Председатель Совета ветеранов УВД по ЗАО майор милиции в отставке Анатолий Товстоног и заместитель начальника Отдела начальник 1-го отдела ОДУУиППДН УВД по ЗАО подполковник полиции Андрей Соцков провели экскурсию по отделам службам Управления для курсантов Московского университета МВД России имени В.Я. КикотяВстречи заслуженных ветеранов органов внутренних дел с молодыми сотрудниками и курсантами профильных вузов проходят в Управлении регулярно.Одним из инициаторов этого мероприятия стал бывший участковый уполномоченный Отдела МВД России по району Тропарево-Никулино, ветеран правоохранительных органов УВД по ЗАО майор милиции в отставке Алексей Божокин, который ранее побывал с визитом в университете.Ветеранскую организацию УВД по ЗАО представлял ее председатель майор милиции в отставке Анатолий Товстоног, заместитель председателя Владимир Щербаков, долгое время служивший в органах внутренних дел в подразделении борьбы с хищениями социалистической собственности и бывший заместитель начальника Солнцевского РУВД по политико-воспитательной работе подполковник милиции в отставке Виктор Паршин.О непростой, но почетной и ответственной службе участковых уполномоченных ребятам рассказывали и действующие сотрудники УВД по ЗАО старший участковый уполномоченный ОМВД Фили-Давыдково майор полиции Олег Анисимов и старший участковый уполномоченный ОМВД России по району Раменки майор полиции Андрей Малькин.Выступающие делились воспоминаниями о своей работе в московских органах правопорядка. Вспоминали они и забавные случаи, и острые моменты, потребовавшие быстрой реакции, оперативной оценки обстановки и принятия ответственного и волевого решения. Подполковник полиции Олег Анисимов высказался о возможностях личностного роста, повышения уровня квалификации, профессиональных знаний и подготовки.Анатолий Товстоног и Олег Анисимов особое внимание уделили важности налаживания психологического контакта с гражданами в процессе общения.Все выступающие приводили многочисленные примеры из своей служебной практики контактов с правонарушителями. К примеру, когда при бытовых конфликтах удавалось вместо силового решения ситуации благодаря знанию психологии повлиять на дебошира и добиться его раскаяния и отказу от совершения или завершения преступного умысла или деяния.Ветераны говорили о важности правильного и своевременного оформления и составления первичных документов после задержания правонарушителя.Коснулся разговор и важного аспекта личной безопасности сотрудников во время несения службы.Курсанты в завершение встречи поздравили ветеранов с 30-летием образования ветеранских организаций в системе МВД России.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93