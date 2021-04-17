Все самое важное за неделю в одном выпуске в 8 утра.
Все самое важное за неделю в одном выпуске в 8 утра.
Тонны воды и десять сгоревших домов. В Гусь-Хрустальном районе поджигатели травы едва не спалили целую деревню.
Устранил потенциального конкурента. Следователи раскрыли подробности жуткого убийства жителя Мурома.
Уроки пандемии на пороге третьей волны. Год назад во Владимирскую область пришел коронавирус.
Детки в клетке. Ковров стал родиной двух африканских тигров. Они родились в передвижном цирке.
Сезонный наплыв. В Боголюбове для туристов организуют прогулки по воде к острову Церкви Покрова на Нерли.
Весенний разлив, он же – заплыв. А еще – воронка на озере под Вязниками и пруд посреди Коврова.