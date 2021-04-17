Все самое важное за неделю в одном выпуске в 8 утра.

Все самое важное за неделю в одном выпуске в 8 утра.Тонны воды и десять сгоревших домов. В Гусь-Хрустальном районе поджигатели травы едва не спалили целую деревню.Устранил потенциального конкурента. Следователи раскрыли подробности жуткого убийства жителя Мурома.Уроки пандемии на пороге третьей волны. Год назад во Владимирскую область пришел коронавирус.Детки в клетке. Ковров стал родиной двух африканских тигров. Они родились в передвижном цирке.Сезонный наплыв. В Боголюбове для туристов организуют прогулки по воде к острову Церкви Покрова на Нерли.Весенний разлив, он же – заплыв. А еще – воронка на озере под Вязниками и пруд посреди Коврова.