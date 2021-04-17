Закулисье цирка - место, куда обычно зрителю вход воспрещен, но нам удалось сюда попасть и познакомиться с самими опасными кошками в мире.

Номер с хищниками в цирке считается самым опасным, а значит и самым интригующим. Вот и сегодня в Международный день цирка мы попросили провести нашу съемочную группу не на арену, а туда , где отдыхают после представления полосатые артисты.Закулисье цирка - место, куда обычно зрителю вход воспрещен, но нам удалось сюда попасть и познакомиться с самими опасными кошками в мире.Это африканские львята - Бьерн и Мила. Они родились 6 месяцев назад в Коврове, где цирк шапито остановился на зимовку из-за пандемии. Как рассказывает дрессировщик Вадим Канбегов, львята - добрые и контактные, а напрыгивают, потому что хотят подружиться и поиграть. Человек для них - такой же лев, только другой породы.Часто таких малышей дрессировщики забирают домой. Так они легче привыкают к людям и превращаются в ласковых кошек. Кстати, рождение львят - явление в цирке уникальное. На протяжении 10 лет прибавления в семействе кошачих здесь не было.Вадим Канбегов, дрессировщик:"У нас одна львица беременна, тоже должна на неделе родить. И тигрица тоже должна родить. Где-то примерно в мае. Так что у нас такой... родильный дом. Скоро ясли будем делать для них".Цирковая карьера у львов и тигров начинается с 9 месяцев, для них это больше - игра, за которую можно еще и получить лакомство. На дрессировку всего 40 минут в день. В остальное время хищники гуляют в своих вольерах или спят. А по вечерам - плотный ужин. Кормят их - курицей и говядиной. Например, чтобы прокормить одного бенгальского тигра, в день необходимо 9 килограммов мяса. А в год- больше трёх тонн.-Скажите, как вам работать в цирке? Нравится?Стоять на задних лапах, делать пируэты или прыгать друг через друга. Лигры в этом профессионалы. Это гибриды льва и тигрицы. Как и у людей, у хищников иногда бывает плохое настроение и они отказываются выполнять трюки.-Давай, покажи, как ты становишься...На Бивес.Но у дрессировщика всегда получается уговорить.В неволе львы и тигры живут обычно до 20 лет, а в природе всего 15- в драках с другими хищниками они получают травмы , что сильно снижает среднюю продолжительность их жизни.Вадим Канбегов, дрессировщик:"Вот эти все добрые. Эти все добрые. У мальчика только весна, он такой заведенный. А так между собой... мы все их выпускаем в манеж. И лигры, и львы, и тигры... все между собой ладят, дружный коллектив хищный".Но даже если человек установил дружеские отношения с тигром, воспитывая его с рождения, вероятность того, что хищник может сорваться существует всегда.Юлия Шувалова, Александр Голубев"Вести Владимир"