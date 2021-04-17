Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон...

Сотрудниками ОМВД России по району Ясенево г. Москвы задержан гражданин, подозреваемый в хранении наркотических средств.Сотрудниками Госавтоинспекции на Севастопольском проспекте для проверки документов остановлен автомобиль марки «ВАЗ». При виде полицейских водитель стал заметно нервничать. Было принято решение провести личный досмотр, в результате которого у 22-летнего жителя другого региона обнаружено и изъято 40 пакетов с веществом неизвестного происхождения, общей массой более 60 граммов. Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон.Следствием ОМВД России по району Ясенево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56