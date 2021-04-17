В текущем году уже зафиксированы ДТП с участием двухколесных транспортных средств.

С наступлением весеннего периода на автодорогах области увеличивается количество участников дорожного движения, передвигающихся на мотоциклах, квадроциклах, мопедах, скутерах. При этом их владельцы зачастую используют транспортные средства, незарегистрированные в Госавтоинспекции в установленном порядке, технически не исправные, не прошедшие ежегодный технический осмотр, находящиеся в розыске. Отсутствие навыков управления такими транспортными средствами способствует увеличению количества дорожно-транспортных происшествий. Тяжесть последствий от таких ДТП резко возрастает.В погоне за скоростью водители двухколесных транспортных средств забывают о том, что они более уязвимы, не используют защитные средства, такие как мотошлем, световозвращающие элементы на одежде и своих транспортных средствах, и становятся участниками аварий, получая при этом травмы, зачастую, несовместимые с жизнью.В прошлом году было зарегистрировано 193 ДТП с участием мототранспортных средств.Так, 12 апреля 2021 года в Киржачском районе произошло ДТП с участием мотоциклиста. По предварительным данным, водитель мотоцикла «Иж-Планета 5», мужчина 1989 года рождения, управляя транспортным средством, не надев мотошлем, при совершении маневра левого поворота столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем «Скания». В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. У водителя мотоцикла отсутствовали документы, предусмотренные законодательными и иными нормативно-правовыми актами, он не имел соответствующей категории на управление транспортом данного вида и отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.Госавтоинспекция принимает необходимые меры по пресечению нарушений мотоциклистами и напоминает о том, что водители двухколесных транспортных средств должны знать и строго соблюдать Правила дорожного движения, которые регламентируют их передвижение по дорогам.Кроме того, Госавтоинспекция напоминает родителям, что при приобретении велосипеда ребенку необходимо позаботится, чтобы он знал и соблюдал Правила дорожного движения, имел необходимые навыки управления.