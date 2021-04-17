На тушение частного дома в Александровском районе выезжали 12 человек. В деревне Марино вечером 16 апреля загорелась пристройка к частному дому. Огонь с дымом поднимались большим столбом.

На тушение частного дома в Александровском районе выезжали 12 человек. В деревне Марино вечером 16 апреля загорелась пристройка к частному дому. Огонь с дымом поднимались большим столбом. Была угроза распространения пламени по всему дому. Огнеборцы ликвидировали возгорание на 38 квадратных метрах и спасли жилище. Причину пожара выясняют дознаватели МЧС.