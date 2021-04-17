С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 20278 человек. Врачам удалось поставить на ноги 18020 пациентов. В стационарах лежит 326 жителей, из них 201 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1636 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 33 новых случая заражения Covid-19. Вылечились от коронавируса - 80 человек.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 18 костромичам. Шесть инфицированных жителей выявлено в Нее. По два заразившихся прибавилось в Шарьинском и Костромском районах. По одному – в Кадые, Галиче, Красном-на-Волге, Макарьевском и Судиславском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 20278 человек. Врачам удалось поставить на ноги 18020 пациентов. В стационарах лежит 326 жителей, из них 201 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1636 заболевших.