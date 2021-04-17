Отходы были сожжены в крематоре.

В Петушинском районе вдоль дороги между деревнями Воспушка и Рождествено обнаружена несанкционированная свалка костей животных. Поскольку такой способ утилизации биологических отходов является незаконным, специалисты Россельхознадзора передали информацию в полицию для розыска нарушителей.Согласно ЕГРН, территория принадлежит ООО «Рождествено», которой в ведомстве и выдали предписание о ликвидации свалки. В результате отходы были сожжены в крематоре.Ранее мы , что в 2021 году в Петушинском районе найдено уже пять бесхозных куч костей животных. В последний раз разлагающиеся останки вблизи деревни Аксёново Пекшинского сельского поселения.В Россельхознадзоре заверили, что ситуация на контроле.