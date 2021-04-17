Турцию и Танзанию опять закрыли. Но не все туристы расстроились.

Турцию и Танзанию опять закрыли. Но не все туристырасстроились. Кто-то до сих пор выбирает сугробы вместо песка в минус 30. Например, владимирский фотограф Ульяна Кашина.Ульяна побывала в городе Полярный. Северный фототуризм идея не новая, но пока не проработанная. Полярный как только не называют - Ворота Арктики, Колыбель Северного флота, Заполярный Севастополь. Он расположен в 30 км от Мурманска. И больше ни в одном другом городе нет столько монументов, посвященных морякам, подводникам. По официальным данным за 2018-19 годы кольский край посетил почти миллион туристов. Сюда едут за северным сиянием. Полюбоваться нетронутой природой , отведать морской рыбы.В Полярном есть места для развития рыбалки, дайвинга. Перспективным направлением здесь считают и бердвотчинг- наблюдение за птицами. И, конечно, развитие этнографических деревень , чтобы туристы смогли познакомиться с бытом северных народов. Мурманская область,по мнению туристов,в первую очередь нуждается в инфраструктуре.