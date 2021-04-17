Пожаловаться можно в единую дежурно-диспетчерскую службу: 05 или 53-11-48.
Администрация Владимира пообещала, что городские автобусные и троллейбусные маршруты будут работать в обычном режиме, без ухудшения качества обслуживания пассажиров.
Взаимодействие с предприятиями-перевозчиками и постоянный контроль за соблюдением графиков движения общественного транспорта осуществляются городским управлением транспорта и связи в ежедневном режиме.
О случаях нарушения графиков и качества обслуживания пассажиров можно сообщить:
- в рабочее время по телефонам: 53-31-35, 53-24-42 (управление транспорта и связи администрации города Владимира);
- круглосуточно, без выходных, по телефонам: 05 или 53-11-48 (Единая дежурно-диспетчерская служба администрации города Владимира).
Напомним, что серьезнейшие проблемы с автобусами во Владимире начались еще в феврале. Поводом для специальной прокурорской проверки послужили репортажи журналистов, в том числе "", и многочисленные горожан в соцсетях. Люди и сейчас подолгу ждут автобусы на остановках, особенно сложно уехать в часы пик. Автобусы переполнены. При этом, многие машины ломаются прямо на ходу.