Возврат билетов на 19 апреля осуществляется в кассе Центра классической музыки.

18-19 апреля выступления пианиста Марка-Андре Амлена отменяются, в связи с болезнью артиста.Билеты, ранее купленные на 18 апреля, действительны на концерт с участием Губернаторского оркестра и Дениса Мацуева.Возврат билетов на 19 апреля осуществляется в кассе Центра классической музыки.Напомним, что торжественное закрытие Танеевского фестиваля состоится 18 апреля (воскресенье) в 18:30.В концерте примут участие:Владимирский Губернаторский симфонический оркестр под управлением Артема Маркина, солист - народный артист России Денис Мацуев.В программе концерта:- П. Чайковский. «Времена года», op. 37b- С. Рахманинов. Концерт №2 для фортепиано с оркестром до минор, op. 18