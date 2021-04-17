Столько насчитали чиновники в мэрии. С 9 утра 17 апреля стартовал первый общегородской субботник. Напомним, второй пройдет 24 апреля. По данным так называемого штаба субботника, на уборку

Столько насчитали чиновники в мэрии. С 9 утра 17 апреля стартовал первый общегородской субботник. Напомним, второй пройдет 24 апреля. По данным так называемого штаба субботника, на уборку города вышли больше 20 тысяч горожан, в том числе сотрудники различных учреждений и организаций, школьники, студенты, а также чиновники. Городское управление ЖКХ совместно с управляющими компаниями организовало субботники