В городе 12 фонтанов и все их обслуживает муниципальный “Владимирводоканал”. Причём, 11-ть из этих 12 находятся на балансе данного предприятия. Перед расконсервацией на гидротехнических

В городе 12 фонтанов и все их обслуживает муниципальный “Владимирводоканал”. Причём, 11-ть из этих 12 находятся на балансе данного предприятия. Перед расконсервацией на гидротехнических сооружениях уже начались ремонтно-профилактические работы. Владимир Гренков, мастер муниципального предприятия “Владимирводоканал” Всегда мы делаем ревизию насосов, ежегодно, фильтрующих; трубопроводов осмотр; ремонт и замена запорной арматуры. Это ежегодный процесс у нас такой