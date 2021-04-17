Остальные деньги муниципалитеты распределяют по своему усмотрению.

Во Владимирской области всего 46% транспортного налога тратят на ремонт дорог. Об этом сообщил замгубернатора Роман Годунин во время своейК концу года регион должен привести в нормативное состояние 85% автомагистралей местного значения и 50% - областного.«На эти цели региону выделен 1,9 млрд рублей и 300 млн дополнительно из дорожного фонда. После того, как из федерального бюджета получено 900 млн рублей на строительство Рпенского проезда, получилось вернуть обратно в дорожный фонд региона ещё 700 млн, взятых, чтобы не тормозить стройку», - подчеркнул госслужащий.Он добавил, что далеко не все муниципалитеты тратят переданный в их ведение транспортный налог на асфальтирование дорожного полотна. Из 473 млн целых 253 млн пошли на другие цели.«А потом говорят, что нет денег на дороги», - раскритиковал вице-губернатор местные власти.При этом полностью освоили транспортный налог лишь Кольчугинский, Гусь-Хрустальный и Ковровский районы.