Об этом редакции «АиФ-Владимир» рассказали в пресс-службе обладминистрации.

Во Владимирской области сообщения о сухой травы поступают в пожарную охрану почти каждые 10 минут. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе обладминистрации.По данным МЧС региона, за прошедшие сутки потушено 53 поджога растительности. Всего на 16 апреля зарегистрировано 137 случаев возгорания на площади 427 гектаров.Принято решение ужесточить штрафы за невыполнение требований пожарной безопасности до 4 тысяч рублей к физлицам, к должностным лицам – до 30 тысяч рублей, к юридическим – до 200 тысяч рублей.В Белом доме отметили, что местные власти не выполняют требования по организации тушения палов сухой растительности. В 92% случаев этой деятельностью занимаются подразделения МЧС России. Хуже всего работа организована в Гусь-Хрустальном, Киржачском и Петушинском районах.Напомним, что с 16 апреля в области особый противопожарный режим.