По ходатайству следствия её арестовали.

Во Владимирской области арестовали 30-летнюю женщину, которая зарезала собутыльника. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.По версии следствия, вечером 7 апреля женщина вместе со своим знакомым распивала спиртное. Во время застолья мужчина начал её оскорблять. Обиженная дама взяла со стола нож и нанесла ему один удар в шею.Пострадавший выбежал из комнаты. Женщина вымыла руки, орудие преступления и легла отсыпаться. Труп потерпевшего в подъезде дома нашёл сосед. Он и вызвал полицейских.Подозреваемая оказалась ранее судима. Вину в содеянном она признала и раскаялась.По ходатайству следователя в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела по статье «Убийство» продолжается.