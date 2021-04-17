На территории Владимирской области за прошедшие сутки 17 апреля 2021 года лабораторно подтверждено 65 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 17 апреля 2021 года лабораторно подтверждено 65 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.15 - во Владимире6 - в Гусь-Хрустальном районе6 - в Муромском районе6 - в Александровском районе6 - в Петушинском районе4 - в Кольчугинском районе4 - в Киржачском районе4 - Ковровском районе4 - в Суздальском районе2 - в Меленковском районе2 - в Судогодском районе2 - в Собинском районе1 - в Юрьев-Польском районе1 - в Гороховецком районе1 - в Радужном районе1 - в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 31 137 случаев заболевания.7133 - во Владимире3822 - в Гусь-Хрустальном районе3438 - в Муромском районе2217 - в Ковровском районе1949 - в Александровском районе1791 - в Петушинском районе1345 - в Кольчугинском районе1329 - в Юрьев-Польском районе1246 - в Вязниковском районе1168 - в Суздальском районе997 - в Собинском районе898 - в Киржачском районе863 - в Меленковском районе727 - в Гороховецком районе678 - в Камешковском районе671 - в Селивановском районе471 - в Судогодском районе394 - в Радужном.Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.