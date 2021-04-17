На территории Владимирской области за прошедшие сутки 17 апреля 2021 года лабораторно подтверждено 65 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 17 апреля 2021 года лабораторно подтверждено 65 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
15 - во Владимире
6 - в Гусь-Хрустальном районе
6 - в Муромском районе
6 - в Александровском районе
6 - в Петушинском районе
4 - в Кольчугинском районе
4 - в Киржачском районе
4 - Ковровском районе
4 - в Суздальском районе
2 - в Меленковском районе
2 - в Судогодском районе
2 - в Собинском районе
1 - в Юрьев-Польском районе
1 - в Гороховецком районе
1 - в Радужном районе
1 - в Селивановском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 31 137 случаев заболевания.
7133 - во Владимире
3822 - в Гусь-Хрустальном районе
3438 - в Муромском районе
2217 - в Ковровском районе
1949 - в Александровском районе
1791 - в Петушинском районе
1345 - в Кольчугинском районе
1329 - в Юрьев-Польском районе
1246 - в Вязниковском районе
1168 - в Суздальском районе
997 - в Собинском районе
898 - в Киржачском районе
863 - в Меленковском районе
727 - в Гороховецком районе
678 - в Камешковском районе
671 - в Селивановском районе
471 - в Судогодском районе
394 - в Радужном.
Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.