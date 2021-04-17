Площадь пожаров составила почти 160 гектаров.

На территории Владимирской области продолжает сохраняться сложная пожароопасная обстановка.Напомним, что с 16 апреля на территории региона установлен особый противопожарный режим. В рамках него действует запрет на разведение костров и использование открытого огня.За истекшие сутки 16 апреля на территории Владимирской области зафиксировано 44 пожара сухой травянистой растительности, из них — 24 в населённых пунктах. Площадь пожаров составила почти 160 гектаров. Всего же с начала года в регионепроизошло уже 180 пожаров сухой травы на общей площади почти 600 гектаров.Обстановка осложняется погодными условиями – установилась сухая ветреная погода. В связи с этим Главное управление МЧС России напоминает о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности.