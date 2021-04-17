Сегодня волонтёры культуры благоустраивают территорию возле храма, приводят в порядок церковное кладбище и воинский мемориал.

Сегодня, в Международный день памятников и исторических мест - участники областного добровольческого центра "Волонтёры культуры"- проводят акцию в старинном селе Ворша Собинского района. Месте, знаковом для отечественной истории. С ним напрямую связаны события 1724-ого года. Здесь, во время переноса мощей святого благоверного князя Александра Невского из Богородице- Рождественского монастыря во Владимире в. Санкт- Петербург, сделала остановку духовная процессия.В Ворше в каменном храме, отстроенном и освящённом в 1832-ом, хранится кипарисовый образ Александра Невского, почитаемый чудотворным.Сегодня волонтёры культуры благоустраивают территорию возле храма, приводят в порядок церковное кладбище и воинский мемориал. Убирают листву, мусор, спиливают старые деревья. Акция продлится целый день. Ее главная задача- напомнить о значении памятных мест малой родины. Кроме того, это часть большого мемориального марафона в честь 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Напомним, в 2008-ом году по итогам исторического конкурса, организованного телеканалом "Россия", именно Александра Невского граждане страны назвали "Именем России".Кто поддержал эту акцию? Территорию близ каких храмов добровольцы готовы благоустроить этой весной? - об этом в выпусках "Вестей" на телеканале "Россия".