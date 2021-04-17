В полуразрушенном здании сейчас сложно узнать храм Александра Невского. Десять лет он стоял полностью бесхозным.

Завтра 18 апреля - день воинской славы России, день победы русских воинов Александра Невского на Чудском озере. Да и весь год посвящен празднованию 800-летия со дня рождения князя. В Вязниках не без сложностей началось восстановление храма конца 19 века, который носит его имя. Помочь можете и вы.Расчетный счет: 4070381070000001563Банк: Владимирское отделение №8611 ПАО СбербанкБИК: 041708602Кор.счет: 30101810000000000602или по номеру телефона +7 905 614 10 10 Павел Сергеевич С.В полуразрушенном здании сейчас сложно узнать храм Александра Невского. Десять лет он стоял полностью бесхозным. А служба в нем не велись с 1917 года. Храм был построен при тюремном замке, для заключенных и служащих, на деньги вязниковского благотворителя купца Никитина. Александр Невский считается покровителем военных, поэтому его именем называли тюремные церкви.Священник Павел Сабуров - настоятель храма Александра Невского в г. Вязники: "1888 году к дню коронации императора Николая 2 этот храм был открыт и освещен".За 130 лет храм сильно изменил свой облик. В советское время снесли колокольню и один из ярусов. Его еще можно увидеть на фотографии 30-х годов, но изображений, как храм выглядел первоначально, не сохранилось. Перестройки коснулись и внутреннего убранства. О бюрократическом прошлом напоминают решетки на окнах и выкрашенные стены. Многие годы здесь и были паспортный стол и кабинет дознавателей при РУВД.- Изменили окна, окна были с полукругом. Вот алтарь, через алтарь сделали, как у нас любили делать, побольше напакостить, сделали центральный вход что бы люди шли прямо чрез алтарь.Новый вход прорубили через трехгранную апсиду - одну из особенностей храма. К сожалению не сохранилась и роспись. Сейчас самое важное - сохранить то, что еще не разрушилось . Но планов много: восстановить пол, отремонтировать стены.- В алтаре поставить престол жертвенник. Хотя бы временный и сделать все хотя бы временно, что бы начинать служить. И иконостас , что привлечь уже людей к службе.Храм входит в реестр памятников регионального значения, но , как ни странно, этот статус только осложняет восстановительные работы. А средств - это исключительно пожертвования - не хватает даже на элементарный ремонт. И все же многие верят, что храм вновь обретет прежний облик.Екатерина Таманова. Илья Хлудов."Вести - Владимир"