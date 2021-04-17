Президент Украины Владимир Зеленский признался, что сочувствует белорусским протестам.

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что сочувствует белорусским протестам.Политик накануне дал большое интервью французской газете Le Figaro. В беседе с иностранным журналистом Владимир Зеленский перечислил государства, которые "хорошо понимают" Украину. Среди них – Италия, Португалия, Польша, Латвия, Литва Эстония и Белоруссия.По словам президента, наиболее тесная связь у страны с Белоруссией. Зеленский рассказал, что белорусская молодежь прекрасно относится к Украине, часто приезжает в гости. "Я считаю, что они заслуживают другого будущего, другого настоящего даже", – высказался политик.Ситуация в Белоруссии обострилась в августе 2020 года. Сторонники оппозиции обвинили власти республики в подтасовке результатов выборов. В крупных городах прошли массовые протесты. Независимые СМИ сообщили, что в демонстрациях приняло участие более одного миллиона белорусов.Президент республики Александр Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция контролируется извне. В дестабилизации обстановки политик обвинил Польшу, Чехию, Литву и Украину. Он пообещал жестко расправиться со всеми, кто пытается разжечь гражданский конфликт.Отметим, что на сторону протестующих встал . Президент считает, что властям Белоруссии грозит крах, если они не пойдут на диалог с оппозицией. Он добавил, что похожая ситуация наблюдалась на Украине семь лет назад, и тогда все закончилось кровопролитием.