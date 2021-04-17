Владимир Зеленский рассказал, что у него состоялась беседа с западными коллегами.

Владимир Зеленский рассказал, что у него состоялась беседа с западными коллегами.Президент Украины обсудил с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель ситуацию с безопасностьюна востоке Украины. По словам Владимира Зеленского, режим прекращения огнядействовал довольно неплохо.Напомним, он продолжался с 20-х чиселиюля прошлого года. Ранее лидер Незалежной говорил, что Украина готова вернуться к разговору об урегулировании конфликта в Донбассе.Как писали "Дни.ру", ситуация на востоке Украины осложнилась весной текущего года. Глава ДНР Денис Пушилин обвинил в нарушении Минских соглашений. Он заявил об увеличении числа обстрелов со стороны Незалежной.Ранее украинский лидер назвал вступление в НАТО единственным способом положить конец вражде в Донбассе. Он посоветовал государствам, входящим в Альянс, расширить присутствие в Черноморском регионе.Добавим, что отношения России и Украины ухудшились в 2014 году на фоне боевых действий в Донбассе и отделения Крыма. Власти Незалежной не раз обвиняли нашу страну во вмешательстве во внутренние дела и называли Россию агрессором. Кремль все подобные нападки опровергал.