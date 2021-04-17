Георгий Михайлович произвёл впечатление увлечённого человека с прекрасным чувством юмора.

Знакомство с интересной личностью, которое запомнилось на всю жизнь. Замдиректора владимирской школы №48 Елена Шигина хранит автограф знаменитого космонавта Георгия Гречко уже более 20 лет. В то время она работала директором "Владимирского планетария", куда космонавта пригласили на встречу со школьниками. Он с радостью откликнулся. Георгий Михайлович произвёл впечатление увлечённого человека с прекрасным чувством юмора.