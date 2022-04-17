Как сообщает региональный департамент образования, цель форума – формирование гражданской позиции...

Как сообщает региональный департамент образования, цель форума – формирование гражданской позиции молодежи, основанной на принципе объективности, укрепление и преумножение знаний учащихся о месте России в современном мире и защита коллективной памяти российского народа.Участники обсудят со спикерами ключевые темы мероприятия, а также примут участие в квесте, в ходе которого они познакомятся с разными общественными проектами исторической и патриотической направленности, обменяются мнениями с лидерами этих проектов.Фото: pixabay.com