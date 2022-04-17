Сегодня во Владимирской области ожидается малооблачная погода. Днём столбики термометров поднимутся...

Сегодня во Владимирской области ожидается малооблачная погода. Днём столбики термометров поднимутся до 5 градусов тепла.Ветер умеренный, с порывами до 9 метров в секунду.Давление немного выше нормы.Фото: pixabay.com