30-летний житель Александровского района, а также его приятель ранее были приговорены к уплате...

30-летний житель Александровского района, а также его приятель ранее были приговорены к уплате уголовного штрафа за сбыт ядовитых веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами. Сумма штрафа составила 250 тысяч рублей.С выплатой мужчина не спешил, тогда в дело пришлось вмешаться судебным приставам. Должнику представитель закона разъяснил, чем грозит неуплата. Однако, разъяснениями ограничиться не пришлось: в отношении недвижимости (а это большой дачный участок, загородный дом и квартира) александровца ввели запрет на совершение действий по регистрации. Кроме того, мужчине запретили выезд из страны.Только после этих мер должник в кратчайшие сроки погасил задолженность.ФОТО: pixabay.com