В деревне Горбатовка Кольчугинского района накануне вечером в одном из жилых домов произошёл...

В деревне Горбатовка Кольчугинского района накануне вечером в одном из жилых домов произошёл пожар.О возгорании сообщили поздно, и на момент прибытия пожарных подразделений дом уже горел по всей площади. Кроме того, существовала угроза распространения огня на соседние строения, однако, сотрудникам МЧС удалось оперативно ликвидировать горение на площади 24 кв. м.Сильно пострадала кровля и конструкция дома. Среди людей погибших и пострадавших нет.На борьбу с огнём привлекались 2 единицы техники и 7 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину случившегося.Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области