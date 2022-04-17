Кейт Миддлтон и принц Уильям начали встречаться еще в студенческие годы. Говорят, что член королевской семьи сразу заметил свою сокурсницу и стал за ней ухлестывать. К слову, у многих этот факт вызывает шок, ведь, по словам сокурсников Миддлтон, ее считали главной дурнушкой.

Кейт Миддлтон и принц Уильям начали встречаться еще в студенческие годы. Говорят, что член королевской семьи сразу заметил свою сокурсницу и стал за ней ухлестывать. К слову, у многих этот факт вызывает шок, ведь, по словам сокурсников Миддлтон, ее считали главной "дурнушкой".Тем не менее, выбор Уильяма пал именно на нее: он проводил с избарнницей много времени, познакомил с семьей, однако с предложением не торопился: ждать заветного кольца будущей герцогине Кембриджской пришлось целых десять лет.Эти годы, кстати, не прошли без разногласий и, в частности, из-за периодически появляющихся в прессе новостей о том, что сын принцессы Дианы был замечен в компании каких-то красоток. Не исключено, что на этом фоне некогда "дурнушка" Миддлтон всерьез занялась своей внешностью. В самом начале отношений с принцем будущая герцогиня Кембриджская не претендовала на звание "Мисс сексуальность". Для нее было нормой выйти на улицу в растянутой кофте, джинсах и с растрепанными волосами.Статус возлюбленной члена королевской семьи принуждает к официальным выходам, так что, Кейт Миддлтон пришлось осваивать деловой стиль. Правда, получалось не всегда удачно. Бывало образы были собраны идеально, но все портила какая-нибудь шляпка с перьями, в которой будущая герцогиня Кембриджская выглядела глупо.Заветного предложения Кейт Миддлтон ждала десять лет – к этому моменту она превратилась в настоящую леди, совместив в своем стиле сдержанность и сексуальность. В ее гардеробе появились элегантные платья, а на голове всегда был порядок.Так что, если мужчина все никак не зовет вас замуж, подумайте, может быть, вы уделяете слишком много внимания ему, но забываете о себе. Посмотрите на себя в зеркало – так ли хорошо вы выглядите? Если ответ отрицательный, сходите в салон, приоденьтесь, в общем, станьте предметом мечтаний миллионов мужчин. Если у "дурнушки" Кейт получилось, то и у вас получится.