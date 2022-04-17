Дмитрий Тимошенков из села Крутово Ковровского района собирает и бережно хранит воспоминания своего...

Дмитрий Тимошенков из села Крутово Ковровского района собирает и бережно хранит воспоминания своего советского детства. Дмитрий создал музей крестьянского быта и истории СССР. И там он и актер, и режиссер, и сценарист: сам ищет реквизит, сам водит экскурсии и придумывает программы для детей и взрослых. В частный музей заглянула Анастасия Сахарова.Импровизированная изба - словно закулисье жизни наших предков. Шесть тысяч экспонатов со всей России. Валентина Рынза сразу вспоминает стеклянные четверти для молока. Такие были у её тёти.Валентина Рынза , посетитель музея: «Она наливала молоко своей буренки, ставила в большущую корзину.. Добавляла туда сметаны, творог. И все на своих женских плечах несла в город, в Ковров, за 22 километра! Чтобы какую-то денежку поиметь».А вот еще реквизит - инструменты и приспособления крестьянской кухни. Они и сегодня вне времени.Оксана Уфаева, посетитель музея: «Вот как наш современный миксер. Смотрите, я и не думала! Какая потрясающая вещь. То есть все технические средства, которые мы сейчас используем в быту, оказывается, были и много веков назад».Эта доска с поперечными желобками - первый в мире деревянный "беспроводной утюг". Правда, вместо пара и жара складки расправляла деревянная палочка валёк. Большинство "декораций" в избе - семейные реликвии. Бесценный экспонат - псалтирь 17 века на старославянском. Она принадлежала прабабушке создателя музея Дмитрия Тимошенкова. А в этой люльке или "зыбке" убаюкивали старших сестер его мамы. Такую колыбель подвешивали к потолочной балке -"мАтице".Дмитрий Тиошенков, создатель музея: «Матице доверяли самое дорогое - ребенка. И подвешивалась она потому что ребенок развивался в трехмерном пространстве. И считалось, что до определенного возраста ребенок находился между небом и землей».Крестьяне на Руси были глубоко суеверны. Например, женщины никогда не ходили стирать на речку одни. Считалось: водятся с кикиморами. И даже участки под строительство искали, следуя приметам.-Наши предки тщательно выбирали место для будущего дома. Не строили возле дороги, считалось, что счастье уйдет. Где опрокинулся воз, где кого-то задрал зверь.. Они выбирали место спокойное. Где впоследствии смогут жить несколько поколений.Если прапрабабушки для домашних посиделок выбирали место у очага, то в СССР - центром дома был стол, где за ужином собиралась вся семья во главе с отцом... народов.Дмитрий Тимошенков, создатель музея: «21 пластинка голосом Сталина. - Это откуда у вас такое? - Это цыгане. Это привезли цыгане».Чтобы соединить две эпохи, Дмитрию Тимошенкову потребовалось два года. Поисков, переговоров, обменов. По профессии строитель, здесь он - гид. Экскурсии за кулисы прошлого водит сам. Зрители - разных возрастов.-Музей очень хороший и очень старинный. Здесь много чего старинного, и это очень интересно.Взрослым в музее СССР большинство предметов привычны и вызывают ностальгию. А школьникам подчас незнакомы вовсе. Но заставляют задуматься.Слава Иванов: «Меня очень поразил вон тот зал.. С портретом Ленина, вроде..»А у Максима Ковалева в детстве такого телефона не было, но с технической и практической частью разобрался быстро.Максим Ковалёв: «Это старинный телефон. Его использовали директора. Наверное, его использовали в СССР, я не знаю. - Как звонить?- Ну набираешь номер и говоришь».Советское детство Дмитрию запомнилось игрушками. И сейчас он собирает их со всей России. За любимой советской игрой "За рулем" коллекционер боролся на аукционе до ночи. Но по-настоящему в прошлое уносят вещи личные.Дмитрий Тимошенков, создатель музея: «Мои пижамки! Именно в этой пижамке я пошел в местный садик, когда мы приехали в этот поселок. Эта рубашечка у меня осталась. Здесь даже хранятся вещи мамы моей, когда она была мною беременна».Дмитрий Тимошенков уверен: ни одна эпоха не закрывает свой занавес навсегда. Пока есть рассказчики, сцена, хранители реквизита. И, конечно, благодарная публика. Анастасия Сахарова. Семен Карпов. Вести-Владимир