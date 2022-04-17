Погибших и пострадавших нет.

На пожаре во Владимире спасатели эвакуировали из дома пять человек. Погибших и пострадавших нет.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области, в 21-42 16 апреля поступило сообщение о возгорании в пятиэтажке на улице Диктора Левитана.На момент прибытия шести пожарных машин и 16 сотрудников ведомства наблюдалось задымление в подъезде. Очаг располагался на первом этаже. Площадь пламени составила пять квадратных метров. Пожарные оперативно ликвидировали его.Проводится проверка. Дознаватель устанавливает причину ЧП.