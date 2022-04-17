Специалисты Роспотребнадзора по Владимирской области провели расследование поступающей информации...

Специалисты Роспотребнадзора по Владимирской области провели расследование поступающей информации из регионов. Потребители сообщают о нескольких производителях стеклоомывающей жидкости, в которых содержание метанола значительно превышает установленные нормативы. На этикетках жидкости указан адрес производства, расположенный в 33 регионе. Однако, после проверки выяснилось, что по этим адресам предприятия отсутствуютРоспотребнадзор приводит список опасных омываек:- стеклоомывающая незамерзающая жидкость HYPER FROST -30, штрих код 4608752694124, ООО «ЭНЕРГИЯ», юридический адрес 633004, Новосибирская область, г.Бердск, ул.Промышленная, д.1-а, корп.7, фактический адрес производства: Владимирская область, Суздальский район, пос. Красногвардейский, Главный пр, д.9;- жидкость стеклоомывающая «GORIZONT original» «ARCTIC FORMULA» -30°C, ООО «Парламент», юридический адрес: 350088, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Уральская, д.198/2, адрес производства г.Владимир, ул.16 лет Октября, д.1;- стеклоомывающая незамерзающая жидкость Freeze Way, ООО «ИНВЕСТАГРОПРОМ», юридический адрес: 127299, г.Москва, ул.Клары Цеткин, д. 7-а, этаж 2, каб. 219, адрес производства 601652, Владимирская область г. Александров, ул.Зои Космодемьянской, д.22.- жидкость стеклоомывающая «POLAR FOREST», -30°C и незамерзающей жидкости «POLAR STREAM», -25°C ООО «Точные инженерные решения и сервис», юридический адрес: 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.39, к.2, оф.313, адрес производства: Тульская область, г.Богородицк, ул.Шахтная, д.55. Предприятие зарегистрировано по данному адресу, однако при проверке организация по указанному адресу не найдена.Информация по данным предприятиям направлена в УМВД России по Владимирской области, Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области и Инспекцию Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Владимира.Фото:pixabay.com