Девушка в несовершеннолетнем возрасте лишилась родительского попечения, и её имя внесено в список...

Девушка в несовершеннолетнем возрасте лишилась родительского попечения, и её имя внесено в список по обеспечению жилым помещением на территории округа Муром по достижению возраста 18 лет.Однако, квартиру муромлянке дали совсем недавно. До этого сироте пришлось обратиться в прокуратуру, откуда было направлено в суд исковое заявление с требованием к администрации округа предоставить благоустроенное жилье специализированного жилищного фонда по договору социального найма.Суд удовлетворил исковые требования городского прокурора и с 12 апреля заявителю предоставлена благоустроенная квартира.Фото: https://pixabay.com/