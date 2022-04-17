Сегодня днём в одном из многоквартирных домов на улице Металлистов в Вязниках произошёл пожар. Для...

Сегодня днём в одном из многоквартирных домов на улице Металлистов в Вязниках произошёл пожар.Для поиска очага и эвакуации сотрудники МЧС сформировали 2 звена газодымозащитной службы. Спасатели вывели из дома 30 человек, из которых 8 - дети.Огнеборцам удалось оперативно ликвидировать возгорание. В результате сгорело имущество квартиры. К ликвидации привлекалось 5 единиц техники, 16 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину происшествия.Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области