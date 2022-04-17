Сообщение о возгорании в многоквартирном доме на улице Диктора Левитана во Владимире поступило в...

Сообщение о возгорании в многоквартирном доме на улице Диктора Левитана во Владимире поступило в пожарную охрану вчера около 21-42.В подъезде дома наблюдалось сильное задымление. Сотрудники МЧС обнаружили очаг возгорания на 1 этаже и оперативно ликвидировали горение на площади 5 квадратных метров. Сгорело имущество, оставленное в подъезде, и внутренняя отделка.Спасателям также пришлось провести эвакуацию жителей - из задымленного помещения вывели 5 человек. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации происшествия привлекались 6 единиц техники, 18 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливают причину пожара.Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области