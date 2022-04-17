Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал об обеспечении строительных площадок города необходимыми материалами.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал об обеспечении строительных площадок города необходимыми материалами.Стройплощадки Москвы обеспечены основными материалами, необходимыми для продолжения работ. Речь идет в том числе о бетоне, кирпиче, металле, цементе и камне.Заметная часть поставок поступает от отечественных производителей. "Также материалы поставляются из стран-партнеров с учетом установленных долгосрочных договорных отношений", – заметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.От зарубежных поставок отрасль практически не зависит, подчеркнул он. Эксперты оценивают влияние внешнего рынка на отрасль не более чем в 5%.Какие-то сложности возникают при замещении инженерного и технологического оборудования, однако и тут заметен прогресс. Руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин, пояснил, что столичный стройкомплекс ведет постоянную работу по выявлению номенклатуры строительных ресурсов, поставки которых зависят от импорта.В тех случаях, когда импортную продукцию заменить отечественной не выходит, остается возможность внести корректировки в сам проект. Это позволяет продолжать работы без вынужденных простоев и вовремя сдавать объекты.Также мэрия способствует импортозамещению, поддерживая крупный бизнес. Благодаря этому в Зеленограде появится промышленный комплекс на 190 тысяч квадратных метров с высокотехнологичными предприятиями по производству стройматериалов, научно-исследовательскими лабораториями и инжиниринговым центром.