Срок сдачи работ затянули более чем на два месяца.

В Александрове подрядчика, занимавшегося благоустройством парка культуры и отдыха имении 200-летия города, оштрафовали на 500 тысяч рублей. Об этом рассказали в прокуратуре Владимирской области.В ходе проверки выяснилось, что компания «Строй-сезон» сорвала сроки исполнения контракта.С мая и до конца лета строители должны были отремонтировать пешеходные дорожки, установить детские и игровые площадки, обустроить зоны отдыха.Срок сдачи работ затянули более чем на два месяца. На гендиректора организации завели административное дело. В результате бизнесмену выписали 500 тысяч рублей штрафа.