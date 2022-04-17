Сирота получила благоустроенную квартиру в Муроме по требованию прокуратуры. В Муромскую городскую прокуратуру обратилась В. с заявлением, что лишилась родительского попечения в

Сирота получила благоустроенную квартиру в Муроме по требованию прокуратуры. В Муромскую городскую прокуратуру обратилась В. с заявлением, что лишилась родительского попечения в несовершеннолетнем возрасте и сейчас ее жилищные права нарушают. В ходе проверки установлено, что заявитель относится к категории лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включен в список по