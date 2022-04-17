Авария произошла сегодня около 15-58 на 322 километре федеральной автодороги М-7 Волга в...

Авария произошла сегодня около 15-58 на 322 километре федеральной автодороги М-7 Волга в Гороховецком районе.В результате ДТП произошло столкновение 2-х транспортных средств. Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка 1 пострадавшего.На месте дорожно-транспортного происшествия работали также скорая медицинская помощь и ГИБДД.Отметим, что накануне в Гороховецком районе, но на 323 км также произошло ДТП, в котором пострадали 4 человека.Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области