Подозреваемый не признал свою вину.

Бывший начальник Собинской станции по борьбе с болезнями животных обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом рассказала официальный представитель СУ СК во Владимирской области Мария Серова.По версии следствия, он без согласования с департаментом ветеринарии заключил с одной из крупных компаний Собинского района по производству мясной продукции договоры на оказание ветеринарных услуг с фиксированной ежемесячной стоимостью. При этом цена не зависела от объёма работ. Для остальных контрагентов оплата за аналогичные услуги производилась по факту.«Согласно выводам экспертизы, сумма ущерба составила около 17 млн рублей», - уточнили в Следкоме.Подозреваемый не признал свою вину. Однако следователи считают, что собрали достаточно доказательств, чтобы мужчину осудили. Уголовное дело передано в Собинский городской суд для рассмотрения.