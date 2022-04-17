В коровнике, расположенном в селе Барское Городище в Суздальском районе, вчера вечером произошёл...

В коровнике, расположенном в селе Барское Городище в Суздальском районе, вчера вечером произошёл пожар. На площади 20 квадратных метров горело сено.Сотрудниками МЧС было сформировано 1 звено газодымозащитной службы для тушения пожара и спасения. Погибших и пострадавших нет. Кроме того, огнеборцам удалось спасти 180 коров.К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники 13 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области